Новые раздевалки и туалет установили в городском парке Волоколамска

Благоустройство продолжается в одном из любимых мест отдыха жителей в Волоколамске. В городском парке появились туалетный модуль и удобные раздевалки.

Объекты установили возле сцены. Результат работ проверила заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Марнова и депутаты окружного Совета.

«В летний период парк особенно востребован как у жителей, так и у наших гостей. Каждые выходные здесь проводятся активности или праздничные мероприятия. Стараемся сделать его еще комфортнее, поэтапно решая задачу благоустройства», — добавила Марина Марнова.

К примеру, уже в это воскресенье в парке пройдет областной танцевальный фестиваль. На нем выступят команды и солисты из Подмосковья, а также участники телепроектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Финал состоится в сентябре — победители регионального и федерального этапов встретятся на гала-концерте.