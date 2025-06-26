Финальный отбор на танцевальный фестиваль пройдет в Подмосковье в выходные

В выходные в подмосковных парках пройдут финальные отборочные концерты фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Его художественным руководителем выступает заслуженный артист России и известный хореограф Егор Дружинин.

В субботу танцевальные шоу состоятся в 16:00 в парке «Ривьера» в Можайске и в 20:00 — в Центральном парке имени Воровского в Наро-Фоминске. В воскресенье выступления пройдут в 16:00 в городском парке Волоколамска и в 20:00 — в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

На сцену выйдут танцевальные коллективы и солисты из разных городов Подмосковья. Оценивать их будут Егор Дружинин и приглашенные эксперты: 28 июня — хореограф и режиссер Владимир Варнава, а 29 июня — танцовщица и хореограф Катя Решетникова.

Зрителей также ждут выступления участников популярных телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ — среди них Виталий Савченко, Ева Уварова, Брайэн, Юля Косьмина и другие. Финал фестиваля состоится в сентябре — участников регионального и федерального этапов соберет большой гала-концерт.