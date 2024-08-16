Новые разделы появились в мобильном приложении «Мое Подмосковье»

В мобильном приложении «Мое Подмосковье» улучшили функционал и добавили новые разделы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Обновленный интерфейс и улучшенный поиск теперь позволяют пользователям не только узнать общую информацию о подмосковных библиотеках, но и просмотреть книжный каталог, забронировать книги и ознакомиться с афишей мероприятий.

Помимо этого, стало возможным записаться в клубные формирования домов культуры и получать информацию о предстоящих событиях. В обновлении также добавили раздел «Достопримечательности», где можно узнать о значимых объектах в подмосковных парках, таких как исторические здания, арт-объекты и памятники.

Напомним, «Мое Подмосковье» — это цифровой помощник, предоставляющий жителям и гостям области доступ к информации о парках, кружках, секциях и культурных мероприятиях, а также удобный механизм записи на них.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что событийный туризм очень динамично и ярко развивается. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы.

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