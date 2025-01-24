Новые рабочие места появятся на заводе кабельной продукции в Подольске в 2025 году

Компания «Электропровод» построит в Подольске завод кабельной продукции. Там создадут 25 рабочих мест. Проект планируют реализовать до конца года.
Компания построит в Подольске производственно-складской комплекс, рассказали в региональном Мининвесте. Там будут выпускать кабельную продукцию для РЖД и метрополитена.
«В рамках проекта планируется построить пятиэтажный производственно-складской комплекс общей площадью порядка 4,8 тысячи квадратных метров. На новом предприятии организуют 25 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Инвестор уже получил все необходимые разрешения для начала строительства. Проект реализуют до конца 2025 года.
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