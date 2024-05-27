Новые рабочие места появятся на производстве металлоизделий в Солнечногорске

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Компания «Металлика-Дизайн» планирует расширить производство в Солнечногорске. На встрече подняли вопросы подбора кадров и подготовки специалистов из числа молодежи с использованием ресурсов колледжа «Подмосковье».

Заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик обсудил с руководством компании возможность помощи в подборе участка на льготных условиях.

«Компания зарекомендовала себя по всей России. В Солнечногорске трудятся более 120 сотрудников. Планируем оказать помощь в расширении производства: в рамках региональной программы подберем и предоставим в аренду земельный участок по льготной ставке один рубль», — рассказал Кирилл Типографщик.

«Металлика-Дизайн» действует в городском округе с 2006 года, специализируясь на изготовлении металлических изделий и конструкций на заказ. Предприятие обладает собственным высокотехнологичным производством и успешно реализовывала крупные проекты, такие как архитектурные формы для небоскреба «Лахта-центр», музея современного искусства «ГЭС — 2», Центрального бульвара в «Сколково» и другие объекты.

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