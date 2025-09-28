Новые промывочные машины закупили для водоканала в Люберцах
Две новые единицы спецтехники пополнили парк Люберецкого водоканала — современные каналопромывочные машины. Ключи от транспорта передали вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и министр ЖКХ Кирилл Григорьев.
Автопарк обновили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Всего при поддержке регионального правительства наши ресурсоснабжающие организации получат 21 единицу техники — илососы, мастерские аварийно-восстановительных работ, манипуляторы и экскаваторы», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Новые машины будут очищать бытовые канализации, водосточные системы, колодцы, промывать трубопроводы, осуществлять строительные и земляные работы.