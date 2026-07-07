Новые производственные и логистические предприятия появятся в Балашихе

Сразу семь резидентов промышленно-логистического кластера «Реалитек» в Балашихе приступили к строительству новых производственных и логистических объектов. Под реализацию проектов выделены земельные участки общей площадью 40 тысяч квадратных метров.

Общий объем инвестиций превысит 650 миллионов рублей, а после ввода объектов в эксплуатацию будет создано около 1 600 новых рабочих мест.

«В Балашихе последовательно создаются комфортные условия для инвесторов. Современная промышленная инфраструктура позволяет компаниям быстрее запускать новые производства и логистические комплексы. Каждый такой проект — это новые рабочие места, дополнительные возможности для жителей и дальнейшее развитие экономики нашего округа», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Новые предприятия будут работать в сферах логистики, легкой промышленности, производства мебели и торговли. В кластере появится распределительный центр по хранению и дистрибуции одежды, два современных складских комплекса для автомобильных запчастей и комплектующих, специализированный логистический центр для профессионального инструмента, а также новое мебельное производство.

«Одновременный запуск строительства семи объектов — важный этап развития нашего кластера и подтверждение высокого интереса бизнеса к Балашихе. Мы создали необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру, которая позволяет резидентам в короткие сроки переходить от проектирования к строительству и запуску предприятий. Сегодня на площадке развиваются компании самых разных направлений, что делает кластер универсальной площадкой для развития бизнеса», — отметил генеральный директор компании «Реалитек» Виталий Коляда.

Реализация проектов позволит расширить промышленный потенциал Балашихи, укрепить логистическую инфраструктуру округа и создать новые возможности для трудоустройства жителей.Ввод объектов в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно в соответствии с графиками резидентов. Компания «Реалитек» продолжает развитие инженерной и транспортной инфраструктуры кластера, обеспечивая условия для реализации новых инвестиционных проектов.