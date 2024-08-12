Форум «День соседей» прошел в художественно-техническом лицее в Видном

Форум посетили более 300 жителей. Они смогли определить первоочередные задачи из числа предложенных ранее инициатив. Так, в ближайшем будущем планируется благоустроить Малый Тарычевский пруд, провести субботник на берегу Тимоховского пруда, реконструировать Центральный парк, обустроить пешеходную зону и пандусы в Тимоховском парке, запретить парковку большегрузов на Заводской улице, увеличить число автобусов на маршруте № 364, отремонтировать теплосети и детские площадки на Ольховой и Советской улицах.

Ранее по просьбе горожан рабочие уже провели обновление игровых площадок на Школьной улице, установку лавочек на Советском проезде, а также строительство тротуаров к школе № 5, ремонт дорог на Школьной и Советской улицах в городе Видное и на улице Ильинская в деревне Дыдылдино.

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