Новые правила вывоза мусора начали действовать во Фрязине

Планы работы администрации на 2025 год озвучили на совещании во Фрязине. В частности, в этом году будут более жестко следить за вывозом крупногабаритного мусора.

Совещание провел глава Фрязина Дмитрий Воробьев. Одной из тем стало исполнение алгоритма «Чистый двор».

Методику разработало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Задачу внедрить механизм во Фрязине поставил губернатор Андрей Воробьев.

В округе уже работают камеры системы «Безопасный регион». Встроенный в них искусственный интеллект фиксирует мусорные навалы в городе. Кроме того, ужесточили контроль и применение штрафных санкций к нарушителям.

«Хочу обратить особое внимание управляющих компаний на новые правила: складирование крупногабаритного мусора в течение 48 часов повлечет за собой крупный штраф. Необходимо не только обеспечить его своевременный вывоз, но и провести разъяснительную работу с жителями об ответственности за несоответствующее законодательству обращение с мусором», — отметил Дмитрий Воробьев.

Также на совещании поздравили коллектив курсов гражданской обороны «ЕДДС Фрязина» с призовым местом в смотре-конкурсе «Лучшие курсы гражданской обороны муниципальных образований Московской области». Глава муниципалитета вручил диплом начальнику Александру Морозову.

Кроме того, на встрече рассмотрели обращения жителей, поступившие в муниципальный Центр управления регионом за неделю. Большинство из них касалось социальной сферы и уборки дворовых территорий. Все вопросы глава взял под личный контроль.