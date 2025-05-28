Новые правила работы ремесленников разработают в Подмосковье

В Подмосковье ведется работа по упрощению и поддержке ремесленного дела. Об этом рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Жигарев.

«Ремесленники — это важный элемент как экономической деятельности нашего региона, так и туристической. На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано почти восемь тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, чью деятельность можно отнести к ремесленной», — сказал Жигарев.

По его словам, власти разрабатывают правила и статус для ремесленников по запросу самих предпринимателей. Новый подход позволит мастерам не маркировать свою продукцию, как это требуется от крупных производителей.

К ремесленной продукции относятся вещи, сделанные вручную: одежда, текстиль, изделия из кожи и меха, дерево, керамика и другое.

Жигарев также отметил, что малый и средний бизнес в Московской области может воспользоваться мерами поддержки, которые действуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Среди них — помощь в продвижении продукции, регистрация товарных знаков, участие в обучающих программах, получение льготных займов и субсидий.