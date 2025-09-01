Новые правила продажи алкоголя в летних кафе вступили в силу в Подмосковье

Новые ограничения продажи алкоголя в летних кафе вступили в силу в Подмосковье. Теперь для реализации спиртного заведениям необходимо получить специальное разрешение.

Разрешение будет подтверждать, что кафе обустроено по всем правилам. Без этого документа продавать алкоголь будет запрещено.

«Летнее кафе с алкоголем должно соответствовать всем требованиям благоустройства и быть территорией качественного отдыха. Главное — реализация спиртного на летних верандах не должна нарушать права и комфорт наших жителей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее по просьбам жителей в Подмосковье запретили продажу алкоголя во дворах. Этот закон также вступил в силу 1 сентября. Новые требования ввели и для летних веранд. Их нельзя будет размещать во дворах, а также рядом со школами, детскими садами, больницами и спортивными учреждениями. При этом вход в заведение должен находиться на территории, где продажа спиртного разрешена.

«Весь принятый комплекс мер — часть единой стратегии. Мы вытесняем алкоголь из повседневной, бытовой среды, делаем его менее доступным для спонтанного приобретения, ограждаем от него тех, кто наиболее уязвим: наших детей и подростков», — сказал Игорь Брынцалов.