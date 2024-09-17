Новые правила онлайн-собраний собственников домов приняли в Подмосковье

Правительство России одобрило проект поправок для улучшения процедуры проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах. Теперь жильцы смогут активно участвовать в обсуждениях и голосовать по ключевым вопросам через «Госуслуги». По данным Министерства ЖКХ Московской области, это сделает процесс более удобным и прозрачным.

«Эти изменения позволят сделать процесс проведения общих собраний прозрачнее и безопаснее для всех участников. Использование портала „Госуслуги“ — это шаг к более активному вовлечению собственников в управление многоквартирными домами», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Новые правила предусматривают изменения в статьях 44–47 ЖК России, где будет установлено, что участники собраний смогут использовать «Госуслуги» наряду с другими системами, такими как ГИС ЖКХ. Основная цель этих изменений — борьба с подделкой протоколов собраний.

Протоколы теперь будут содержать детализированные данные об администраторах, что усилит контроль и уменьшит риски фальсификаций.

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