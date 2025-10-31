Новые платные парковки появятся в Мытищах 1 ноября

С 1 ноября в Мытищах начнется внедрение новых платных парковочных мест, которые будут расположены на нескольких улицах и проездах. В список вошли 1-й и 2-й Рупасовские переулки, Бульвар Ветеранов, Октябрьский проспект, а также улицы 3-я Крестьянская, Колонцова, Колпакова, Комарова, Матросова, Попова, Силикатная и Терешковой. Кроме того, новые парковочные зоны появятся на Шараповском проезде и улице Сукромка.

В рамках изменений также предусмотрены жилые парковки на улицах Веры Волошиной и Рождественской, а также на части улицы Сукромка. Улица Юбилейная изменит свой статус с административной на жилую.

Для владельцев автомобилей, проживающих в зонах с типом парковки «жилая», будет доступна услуга оформления резидентских парковочных разрешений. Оформить разрешение смогут собственники квартир, а также наниматели по договору социального или служебного найма. Для одного жилого помещения можно получить до двух разрешений.

Существует два типа резидентских разрешений: бесплатное на парковку с 20:00 до 8:00 и круглосуточное за 900 рублей в год для автомобилей категорий A и M, а также за 1500 рублей для категории B. Парковочное место для резидентов не резервируется — они могут использовать любое свободное место в зоне.

Заявление на получение резидентского разрешения можно подать через региональный портал государственных услуг. Срок оформления составит шесть рабочих дней.

Кроме того, в честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковки в Подмосковье и Москве станут бесплатными для всех водителей, включая участки с высокими тарифами. Однако парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.