Новые платные парковки откроют в Мытищах

Организуют это с целью оптимизации дорожного движения. Платные парковки в Мытищах обустроят на Новомытищинском проспекте, на Юбилейной, Троицкой, Лестной и Благовещенской улицах.

Администрация муниципалитета утверждает, что это улучшит дорожное движение и поможет использовать городское пространство более эффективно.

Всего на семи парковках будет около 354 мест, из них 41 место — для людей с ограниченными возможностями. Стоимость для легковых машин составит 50 рублей в час, для мотоциклов — 25 рублей, для грузовиков — 100. Штрафы за неверно припаркованные автомобили начнут выносить 20 октября 2025 года. Все деньги, собранные с платных парковок, пойдут на улучшение городской среды: ремонт дорог, уборку улиц, проведение работ по благоустройству.

Бесплатной стоянка на платных парковочных местах будет до 10 минут. Останавливаться без оплаты и надолго можно будет по воскресеньям и в праздники.

Платить за парковку жители смогут через приложение «Парковки России» или отправив СМС на номер 7757.