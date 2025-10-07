Новые парковки обустроят по просьбе жителей во дворах в Дубне

Во дворах Институтской части в Дубне, где запланировано комплексное благоустройство в этом году, приступили к организации парковок. По мнению жителей, таким образом, решится самая большая проблема этих территорий.

Еще в феврале представители администрации города провели встречу с жителями. Теперь у них есть уверенность, что мест для автомобилей хватит всем.

«Машин прибавляется с каждым годом. Поэтому, хотелось бы в первую очередь больше парковочных мест. На собрании решили, что будем их делать», — сказал житель дома № 6 по улице Строителей Илья Гореликов.

В этом дворе работы по благоустройству уже идут. Заканчивается обустройство сети пешеходных дорожек там, где жители протоптали тропинки, установлены новые торшеры освещения, организована новая детская площадка.