Новые парковки обустроят по просьбе жителей во дворах в Дубне
Во дворах Институтской части в Дубне, где запланировано комплексное благоустройство в этом году, приступили к организации парковок. По мнению жителей, таким образом, решится самая большая проблема этих территорий.
Еще в феврале представители администрации города провели встречу с жителями. Теперь у них есть уверенность, что мест для автомобилей хватит всем.
«Машин прибавляется с каждым годом. Поэтому, хотелось бы в первую очередь больше парковочных мест. На собрании решили, что будем их делать», — сказал житель дома № 6 по улице Строителей Илья Гореликов.
В этом дворе работы по благоустройству уже идут. Заканчивается обустройство сети пешеходных дорожек там, где жители протоптали тропинки, установлены новые торшеры освещения, организована новая детская площадка.
С другой стороны дома в ближайшее время будет проведены работы по обустройству автомобильных, а также крытых велосипедных парковок, асфальтированию, высадке рябин и лиственниц, живой изгороди из пузыреплодника.
«Всего в этом году благоустроим девять дворов наукограда. В Левобережье эти работы уже завершены», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.