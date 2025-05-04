Новые памятники героям Великой Отечественной войны открыли в Орехово-Зуеве

Мемориалы, которые увековечивают память жителей округа, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны, установили в Орехово-Зуеве. К примеру, памятники появились в деревнях Беливо и Запонорье.

На памятнике в Беливе можно увидеть имена 61 героя. Предложила установить мемориал Любовь Колесова.

Ранее ее семья жила в деревне. Женщина обратилась в администрацию Орехово-Зуевского округа, и инициативу удалось реализовать в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Новый памятник появился и в Запонорье. Здесь его установку инициировала староста населенного пункта Зоя Шершнева.

Вместе с местными жителями определили локацию для размещения мемориала. Теперь он находится в самом сердце деревни. Мемориал посвящен участникам войны и труженикам тыла.

Ранее мы рассказывали о том, что патриотический флешмоб с песней «Катюша» прошел в Орехово-Зуеве.