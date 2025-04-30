Патриотический флешмоб с песней «Катюша» прошел в Орехово-Зуеве

Местом проведения масштабной акции, посвященной одной из самых знаменитых песен в истории России, стал торговый центр «Капитолий». Посетители вместе исполнили хорошо знакомую всем мелодию.

Ставшую одним из неформальных символов Великой Отечественной войны«Катюшу» с воодушевлением спели молодые и профессиональные артисты, а также гости торгового центра самого разного возраста.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий поблагодарил творческие коллективы и медиацентр округа за воплощение идеи, а жителей — за то, что поддержали акцию. «Получилось трогательно, душевно и по-настоящему масштабно», — отметил Руслан Заголовацкий.

Первой исполнительницей песни «Катюша», написанной в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером, была Валентина Батищева. Первая запись «Катюши» была сделана в 1939 году, а впоследствии выходящие пластинки раскупались с ажиотажным спросом. В результате композиция молниеносно набрала популярность и распевалась в городах и селах, на эстрадных площадках и праздничных семейных застольях. Ее исполняли такие легенды российской эстрады, как Лидия Русланова, Вера Красовицкая и Георгий Виноградов.