Новые остановочные павильоны установили у санатория «Звенигород» в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел новые остановки общественного транспорта. Крытые павильоны располагаются рядом со въездом на территорию санатория «Звенигород» Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Решение о проведении благоустройства приняли после круглого стола с представителями областного Минтранса. Работы были выполнены «Мосавтодором» по многочисленным просьбам местных жителей, которые больше не испытывают неудобств — автобусы подходят прямо ко входу в санаторий. Здесь же разметили пешеходный переход. Директор санатория отметил, что для работников и тех, кто проходит здесь реабилитацию, путь стал заметно удобнее и безопаснее.

Дальше предстоит работа на перспективу: в 2026 году будут сделаны освещение, тротуар со стороны, противоположной санаторию, и организована парковка ближе к поселку Горбольницы № 45. Новые павильоны уже обслуживают два маршрута — № 13 и № 10, а на линию выходят 13 автобусов.

