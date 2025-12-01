Новые остановочные павильоны установили у санатория «Звенигород» в Одинцове
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел новые остановки общественного транспорта. Крытые павильоны располагаются рядом со въездом на территорию санатория «Звенигород» Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
Решение о проведении благоустройства приняли после круглого стола с представителями областного Минтранса. Работы были выполнены «Мосавтодором» по многочисленным просьбам местных жителей, которые больше не испытывают неудобств — автобусы подходят прямо ко входу в санаторий. Здесь же разметили пешеходный переход. Директор санатория отметил, что для работников и тех, кто проходит здесь реабилитацию, путь стал заметно удобнее и безопаснее.
Дальше предстоит работа на перспективу: в 2026 году будут сделаны освещение, тротуар со стороны, противоположной санаторию, и организована парковка ближе к поселку Горбольницы № 45. Новые павильоны уже обслуживают два маршрута — № 13 и № 10, а на линию выходят 13 автобусов.