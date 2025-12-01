Новые остановочные павильоны появятся в Воскресенске

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и комфорта пассажиров общественного транспорта продолжаются в городском округе. До конца текущего года в разных районах муниципалитета установят 10 новых остановочных павильонов.

Специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение» монтируют один современный павильон на улице Западной, рядом с больницей. Ранее новые конструкции уже появились на улицах Ломоносова и Московской.

Новые павильоны создадут более безопасные и удобные условия для жителей, пользующихся общественным транспортом, особенно вблизи социально значимых объектов.

Кроме того, работники предприятия «Благоустройство и озеленение» ежедневно продолжают поддерживать чистоту и порядок в округе: проводят уборку, обновляют разметку на дорогах, косят траву, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта.