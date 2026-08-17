Новые операционные столы поступили в роддом Люберец

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) городского округа Люберцы с начала 2026 года поступило три новых современных операционных стола. Оборудование, закупленное по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», позволяет значительно расширить возможности хирургической службы учреждения.

Современные операционные столы обладают широким функционалом, позволяющим изменять положение пациента в зависимости от вида вмешательства. Они полностью совместимы с различным хирургическим и диагностическим оборудованием, а также обеспечивают максимальное удобство работы медицинских специалистов во время операций.

Главный врач МОЦОМД Александр Григорьев отметил, что новое оборудование отличается высокой функциональностью и позволяет врачам выполнять хирургические вмешательства различной сложности с максимальным удобством и безопасностью для пациента. Он подчеркнул, что это важное приобретение для центра, которое уже положительно сказалось на организации работы операционного блока.

Оборудование введено в эксплуатацию и активно используется в плановых и экстренных операциях. Оснащение больниц современным оборудованием остается одним из приоритетных направлений развития здравоохранения Московской области.