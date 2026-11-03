Новые окна установят в спортшколе «Союз» в Дзержинском

Событие это для школы долгожданное. Старые витражи здесь прослужили почти 40 лет — они были установлены в 1987 году, в момент постройки здания, и уже давно перестали удерживать тепло. Зимой в зале, где тренируются босиком юные дзюдоисты и самбисты, было холодно. Теперь условия для занятий станут комфортнее.

«Более 10 лет мы добивались этого. К сожалению, все это было для нас сложно. Но после того, как мы обратились в администрацию городского округа Люберцы, замену окон включили в программу финансирования на 2026 год. Сейчас уже заканчивают монтаж наружных планок на фасадной части. После этого демонтируют внутреннюю часть старых окон. И можно будет уже ощутить полностью по-другому зал наш, изменится микроклимат», — рассказал директор СШОР по самбо и дзюдо «Союз» Виктор Худяков.

Вместо старых конструкций устанавливают современные алюминиевые витражи. Они помогут сохранить тепло. При этом верхние фрамуги с электроприводом будут открываться дистанционно, так что зал можно будет полноценно проветривать.