Новые окна установили в здании детского клуба «Буревестник» в Дубне

Обновления продолжаются в здании, в котором занимаются коллективы центра «Дружба» в Дубне. Окна заменили по просьбе руководства учреждения.

Также по периметру здания уже установили новое ограждение. В клубе занимаются более 300 воспитанников: к примеру, в хореографическом коллективе «Выкрутасы» и коллективе чирспорта «Нон-Стоп».

Новые окна нужны, чтобы помещения для тренировок можно было проветривать.

«Детские коллективы города должны заниматься в комфортных классах. Задача хореографов — научить детей танцевать, наша, как руководителей города — создать для уроков условия. В этом учебном году мы заменили ограждение у здания, чтобы ограничить на территорию проезд машин и сделать дорогу к искусству более безопасной. Теперь заменили окна», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.