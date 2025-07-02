Новые окна установили в квартире ветерана войны в Подольске

Во время личной встречи с главой Подольска Григорием Артамоновым ветеран Великой Отечественной войны Иван Шестопалов попросил заменить окна в своей квартире. Рабочие оперативно установили новые стеклопакеты во всех комнатах.

Специалисты выполнили работы бесплатно и завершили монтаж всего за один день.

Жизненный путь Ивана Шестопалова — настоящий пример искренней любви к своей Родине. В 17 лет Иван Иванович был призван на фронт, где проходил службу на тральщике, военном корабле, который обнаруживал и подрывал морские мины, расчищая путь для флота. Он семь лет прослужил на Балтийском флоте. Домой вернулся в звании старшины первой статьи.

После демобилизации в 1952 году Шестопалов обосновался в Подольске. Он пошел работать на завод имени Орджоникидзе газосварщиком. Позднее ветеран перешел на работу в АТП-6, откуда вышел на пенсию.