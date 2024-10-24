Новые ограничения для автомобилистов в Жуковском вступят в силу 25 ноября

С 25 ноября на территории города Жуковского вступают в силу новые ограничения на парковку. Они направлены на поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии и обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств.

На улице Баженова, 10а вводится запрет на остановку транспортных средств по четвергам с 09:00 до 17:00. В этом месте будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с уточняющей табличкой.

Во дворе многоквартирных домов по улице Гагарина, 23, 25, 27, 29 (парковка) также запрещается остановка по четвергам с 09:00 до 17:00. Здесь будут установлены аналогичные дорожные знаки для информирования водителей.

Кроме того, на всей протяженности Новорождественного проезда будет полностью запрещена остановка транспортных средств. Это решение принято для обеспечения свободного проезда и улучшения состояния улично-дорожной сети.

Администрация просит всех водителей внимательно следить за установленными знаками и соблюдать новые правила парковки.

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