Новые очистные сооружения заработали на ж/д станции Орехово-Зуево

На подмосковной станции Орехово-Зуево начали работать новые очистные сооружения. Их установили в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в локомотивном депо «Орехово».

По данным Московской железной дороги, оборудование отечественного производства разместили в одноэтажном утепленном здании. В октябре здесь завершились работы по монтажу и обвязке водоочистного и насосного оборудования, выполнено подключение к действующим инженерным сетям.

Сейчас проводится отладка оборудования, ведется постоянный контроль за показателями.

Впервые в очистных сооружениях на железной дороге применили инновационную технологию фотолитического озонирования. Она позволяет удалять примеси и обеззараживать стоки, что полностью исключит негативное воздействие на реку Черную.

Новые очистные сооружения полностью автоматизированы, процесс управления ими проводится дистанционно.

В Подмосковье — 630 очистных сооружений для бытовых и промышленных сточных вод. Они помогают устранять загрязнения, чтобы не навредить водоемам. Одно за другим их модернизируют, приводя к современным стандартам качества. За три года обновят еще 24 объекта, отметил губернатор Андрей Воробьев.