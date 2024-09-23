Для сохранения водоемов. Ключевые очистные сооружения Подмосковья модернизируют за 3 года
Андрей Воробьев: 24 очистных сооружения Подмосковья модернизируют за 3 года
В Подмосковье — 630 очистных сооружений для бытовых и промышленных сточных вод. Они помогают устранять загрязнения, чтобы не навредить водоемам. Одно за другим их модернизируют, приводя к современным стандартам качества. За три года обновят еще 24 сооружения, отметил губернатор Андрей Воробьев.
«У нас 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018-го мы занимаемся их обновлением», — сказал Андрей Воробьев.
Это отражается на состоянии экологии, позволяя минимизировать ущерб от сточных вод. Многие очистные сооружения со временем обветшали и устарели, поэтому необходима модернизация.
В этом году завершили 15 объектов в Шатуре, Мытищах, Подольске, Одинцове и других округах.
Андрей Воробьев
Сегодня четыре сооружения находятся на финальной стадии, а еще 20 реализуют в течение трех лет, к 2027 году.
В каких округах?
До конца года модернизируют очистные сооружения в Щелкове — они одни из крупнейших в Подмосковье. Пусконаладочные работы там начались в 2023-м, изменения увидели уже жители не только этого городского округа, но и Пушкино, Королева, Фрязина.
В этом году начнутся пусконаладочные работы в деревне Зарудня городского округа Коломна, поселке Осипово городского округа Солнечногорск и в Лыткарине.
В программу модернизации на 2025 год вошли 11 проектов, которые охватывают около 178 тысяч жителей. Это коснется Наро-Фоминска, Одинцова, Чехова, Ленинского округа, Каширы, Зарайска, Можайска, Богородского округа, Звенигорода, городского округа Молодежный.
«Помимо крупных, мы также уделяем внимание и малым очистным сооружениям. Совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей мы сформировали проект программы первого этапа модернизации: Истра, Можайск, Сергиев Посад, Павловский Посад», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.
С 2026 по 2027 год модернизируют девять очистных сооружений в Серпухове, Дмитрове, Дубне, Коломне, Истре, Лосино-Петровском и Сергиевом Посаде.
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