Сегодня 16:57 Для сохранения водоемов. Ключевые очистные сооружения Подмосковья модернизируют за 3 года Андрей Воробьев: 24 очистных сооружения Подмосковья модернизируют за 3 года 0 0 0 Подмосковье

Андрей Воробьев

Экология

Водоемы

В Подмосковье — 630 очистных сооружений для бытовых и промышленных сточных вод. Они помогают устранять загрязнения, чтобы не навредить водоемам. Одно за другим их модернизируют, приводя к современным стандартам качества. За три года обновят еще 24 сооружения, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«У нас 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018-го мы занимаемся их обновлением», — сказал Андрей Воробьев. Это отражается на состоянии экологии, позволяя минимизировать ущерб от сточных вод. Многие очистные сооружения со временем обветшали и устарели, поэтому необходима модернизация.

В этом году завершили 15 объектов в Шатуре, Мытищах, Подольске, Одинцове и других округах. Андрей Воробьев

Сегодня четыре сооружения находятся на финальной стадии, а еще 20 реализуют в течение трех лет, к 2027 году.

В каких округах?

До конца года модернизируют очистные сооружения в Щелкове — они одни из крупнейших в Подмосковье. Пусконаладочные работы там начались в 2023-м, изменения увидели уже жители не только этого городского округа, но и Пушкино, Королева, Фрязина.

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В этом году начнутся пусконаладочные работы в деревне Зарудня городского округа Коломна, поселке Осипово городского округа Солнечногорск и в Лыткарине. В программу модернизации на 2025 год вошли 11 проектов, которые охватывают около 178 тысяч жителей. Это коснется Наро-Фоминска, Одинцова, Чехова, Ленинского округа, Каширы, Зарайска, Можайска, Богородского округа, Звенигорода, городского округа Молодежный.

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«Помимо крупных, мы также уделяем внимание и малым очистным сооружениям. Совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей мы сформировали проект программы первого этапа модернизации: Истра, Можайск, Сергиев Посад, Павловский Посад», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский. С 2026 по 2027 год модернизируют девять очистных сооружений в Серпухове, Дмитрове, Дубне, Коломне, Истре, Лосино-Петровском и Сергиевом Посаде. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».