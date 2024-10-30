Новые очистные сооружения построят в микрорайоне Барыбино в Домодедове

Современный комплекс очистных сооружений появится в микрорайоне Барыбино. Он предназначен для новой школы на 550 мест.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева рассказала, что власти муниципалитета объявили открытый конкурс в электронной форме. Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также приобрести необходимое оборудование. Планируется, что производительность очистных сооружений составит более 128 кубометров в час.

Строительство будет вестись на средства муниципального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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