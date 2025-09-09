Новые образовательные продукты представили в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялась первая в новом учебном году Окружная родительская ассамблея. Тема обсуждения — новаторство в системе образования городского округа. В мероприятии приняли участие представители администрации, родительской общественности, а также руководители 16 школ и трех учреждений детского творчества.

Главным моментом собрания стала презентация чат-бота «Совенок» — сервиса, созданного для налаживания обратной связи с родителями.

«Сейчас после запуска он проходит тестирование. Родители оценивают его использование, дают нам обратную связь, рекомендуют что-то доработать. Конечный результат, я думаю, порадует всех и будет востребован», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кроме того, собравшиеся обсудили внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс: программное обеспечение «Ассистент преподавателя» и сервис для проверки домашних заданий.

Также родители и представители школ наметили совместные цели и задачи, реализация которых запланирована на протяжении всего учебного года.