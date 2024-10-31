Новые нормативы стоимости муниципальных услуг ввели в Подмосковье

Депутаты Мособолдумы ввели еще 11 нормативов стоимости муниципальных на 2025 год. Новые правила расчета внедрят в сферах образования, благоустройства, ЖКХ, экологии, дорожной деятельности и спорта.

По словам председателя комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тараса Ефимова, нормативы используются для определения расчетных показателей общей стоимости муниципальных услуг.

«На 2024 год мы устанавливали 170 нормативов на 218 миллиардов рублей, на 2025 год мы исключили два норматива, но добавили 11 новых и устанавливаем 179 нормативов на 276,8 миллиардов рублей», — пояснил Ефимов.

Например, в сфере благоустройства ввели четыре новых норматива расходов на создание и ремонт пешеходных коммуникаций, ямочный ремонт асфальтового покрытия дворов, устройство систем наружного освещения, и благоустройство общественных территорий.

Кроме того, появился новый норматив расходов на приведение в порядок подъездов многоквартирных домов, а также норматив расходов на обустройство спортивных площадок.