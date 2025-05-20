Новые «народные тропы» обустроят в Лыткарине

В этом году округ ждут перемены в сфере благоустройства: в рамках реализации программы Московской области «Пешком» планируется масштабное обновление ряда пешеходных зон, известных как «народные тропы». Этот проект направлен на создание комфортной и безопасной среды для пешеходов, улучшение транспортной доступности и повышение качества жизни горожан.

Администрация округа уделяет особое внимание мнению жителей, поэтому при выборе участков для благоустройства учитывались наиболее востребованные и используемые пешеходные маршруты.

Согласно утвержденному плану, будут облагорожены следующие территории: путь, соединяющий дома № 23 и № 24, участок, пролегающий вдоль гимназии № 4, корпус 1, к дому № 6 на улице Степана Степанова, улица Комсомольская: территория вдоль дома № 28, улица Октябрьская: пространство вдоль дома № 24, улица Набережная: отрезок от дома № 10 до дома № 12А, квартал 2: направление от дома № 13 к дому № 14, а также маршрут вдоль дома № 92 на улице Колхозной в сторону автобусной остановки.

Помимо этого, в текущем году запланированы работы по улучшению пешеходной зоны, которая ведет от дома № 9 на улице Парковой через лесопарковую территорию к въездным воротам Завода оптического стекла. В рамках благоустройства планируется обновить покрытие дорожек, установить освещение и обустроить места для отдыха.