Новые «Народные тропы» обустроят в Лыткарине

В округе активно реализуется региональная программа «Пешком», направленная на создание комфортной и безопасной пешеходной инфраструктуры. В рамках этой инициативы проводятся работы по обустройству «народных троп» — наиболее востребованных и удобных маршрутов, которые жители используют для ежедневного передвижения.

На сегодняшний день завершены работы по благоустройству пешеходных зон по двум адресам: создана дорожка, соединяющая гимназию № 4 корпус 1 и дом № 6 по улице Степана Степанова, а также обновлена пешеходная связь во Втором квартале между домами № 13 и № 14.

В настоящий момент активно ведутся работы еще по пяти адресам, где в скором времени появятся новые пешеходные дорожки: квартал 3а: от дома № 23 к дому № 24, улица Комсомольская: вдоль дома № 28, улица Октябрьская: вдоль дома № 24, улица Набережная: от дома № 10 до дома № 12А, а также улица Колхозная: вдоль дома № 92 к остановке общественного транспорта.

По словам строителей, новые пешеходные дорожки будут выполнены с использованием современных материалов, что обеспечит их долговечность и удобство использования в любое время года.