Новые напольные вешалки передали отделению Союза пенсионеров в Ногинске

Недавно союз отметил новоселье, переехав в уютное и комфортное помещение в центре Ногинска. Поэтому подарок от депутата и Общественной палаты пришелся как нельзя более кстати. Особенно с учетом того, что поток посетителей в офис Союза пенсионеров не ослабевает. Теперь гости могут оставить свою верхнюю одежду в комфортных условиях. Совет депутатов совместно с Общественной палатой и ранее никогда не отказывали в помощи Союзу пенсионеров. Помогали в приобретении офисной мебели, посуды.

В Богородском округе уже не первый год действует местное отделение Богородского округа Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья». В состав отделения входят 450 членов. Члены Союза пенсионеров ежемесячно при поддержке администрации Богородского округа и Совета депутатов посещают выставки, музеи не только на территории Московской области, но и в Москве и Владимирской области. Постоянно собирают необходимую гуманитарную помощь для направления в зону специальной военной операции. Оказывают благотворительную помощь членам своей организации. Принимают активное участие во всех мероприятиях округа.

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