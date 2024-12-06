Новые напольные вешалки передали отделению Союза пенсионеров в Ногинске

Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Союз пенсионеров Богородского городского округа получил новые удобные напольные вешалки. Предмет интерьера передала муниципальный депутат Екатерина Щербакова при содействии Общественной палаты муниципалитета.

Недавно союз отметил новоселье, переехав в уютное и комфортное помещение в центре Ногинска. Поэтому подарок от депутата и Общественной палаты пришелся как нельзя более кстати. Особенно с учетом того, что поток посетителей в офис Союза пенсионеров не ослабевает. Теперь гости могут оставить свою верхнюю одежду в комфортных условиях. Совет депутатов совместно с Общественной палатой и ранее никогда не отказывали в помощи Союзу пенсионеров. Помогали в приобретении офисной мебели, посуды.

В Богородском округе уже не первый год действует местное отделение Богородского округа Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья». В состав отделения входят 450 членов. Члены Союза пенсионеров ежемесячно при поддержке администрации Богородского округа и Совета депутатов посещают выставки, музеи не только на территории Московской области, но и в Москве и Владимирской области. Постоянно собирают необходимую гуманитарную помощь для направления в зону специальной военной операции. Оказывают благотворительную помощь членам своей организации. Принимают активное участие во всех мероприятиях округа.

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