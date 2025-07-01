Новые музыкальные инструменты появятся в Детской школе искусств № 3 в Люберцах

В этом году в рамках нацпроекта для структурных подразделений Детской школы искусств № 3 в Люберцах закупят новые музыкальные инструменты. В учебных заведениях появятся 30 пианино, три рояля, один баян и два аккордеона.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, музыкальными инструментами оснастят структурные подразделения Детской школы искусств № 3: Детскую школу искусств имени имени Леонида Ковлера в поселке Малаховка и Детскую школу искусств «Гармония» в поселке Красково.

Помимо этого, на сэкономленные средства дополнительно закупят четыре пианино и четыре аккордеона. Музыкальные инструменты поставят в учреждения до начала нового учебного года.

Владимир Волков также отметил, что до конца 2025 года инструменты приобретут и для Детской музыкальной школы № 2 городского округа Люберцы.