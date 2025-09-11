Новые муралы появились в Подмосковье в рамках проекта «Голос улиц»

Новые муралы появились во Фрязине и Балашихе в рамках проекта «Голос улиц». Их открытие сопровождалось играми для детей, конкурсами и встречами с депутатами.

На Центральной улице во Фрязине появился мурал с изображением НПП «Исток» имени Шокина. После открытия во дворе дома организовали большой праздник, который включал игры для детей, конкурсы, музыку и встречи с депутатами.

В Балашихе граффити посвятили дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Для юных жителей провели игры с аниматорами, а взрослые смогли пообщаться с народными избранниками и поделиться своими пожеланиями.

К проекту присоединились представители власти, общественные деятели и ветераны.

«„Голос улиц“ — это не просто граффити на стенах. Это живая история, которую мы создаем вместе с жителями. Каждый мурал наполняет город гордостью, а праздники двора дарят людям ощущение единства и возможность поговорить напрямую с представителями власти. Мы хотим, чтобы такие инициативы вдохновляли и объединяли Подмосковье», — отметила руководитель «Молодой гвардии» Подмосковья Диана Алумянц.