Новые меры поддержки социальных работников введут в Подмосковье

Около 15 тысяч социальных работников трудятся в Подмосковье. Они помогают инвалидам, пожилым людям, ветеранам и другим жителям. Для них в Мособлдуме утвердили новые меры поддержки. Об этом рассказал заместитель председателя ведомства Александр Наумов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Социальные работники Подмосковья смогут оформить компенсацию аренды жилья — 20 тысяч рублей на одиноко проживающего и 30 тысяч рублей — на семью. Кроме того, они смогут поучаствовать в программе «Приведи друга» и получить выплаты за трудоустроенного знакомого специалиста. Кроме того, для них увеличат зарплаты.

Сейчас в Подмосковье проживают около 10 миллионов человек, из которых более трех миллионов находятся в трудной ситуации. Это пенсионеры, инвалиды, сироты, семьи с детьми и участники СВО. Все они получают помощь от социальных работников.

«Они настоящие герои, они трудятся, помогая людям. Социальным работником не может быть каждый, это призвание, это доброта сердца. Это душевная теплота, это готовность пойти и помочь. Они действительно очень много делают», — подчеркнул Наумов.

Новые меры поддержки позволят снизить нехватку кадров. По словам депутата, сейчас она составляет более 500 человек. Это связано с особенностями работы: многие соцработники выгорают из-за того, что принимают на себя переживания и страдания подопечных. Из-за таких трудностей им окажут особое внимание, в том числе увеличат зарплаты.

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