Новые меры поддержки для экскурсоводов введут в Подмосковье

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел расширенное заседание. Депутаты вместе с представителями Министерства культуры и туризма Московской области, Общественной палаты и экспертного совета обсудили вопросы развития музейной деятельности в регионе.

«Это возможность сегодня привлечь аудиторию с федеральными средствами. Для молодежи это бесплатно, а для наших учреждений это возможность дополнительно заработать средства, которые пойдут на развитие музея. Из 50 муниципальных музеев 21 можно посетить по Пушкинской карте. Сейчас одна из главных задач внедрить проект во всех муниципальных музеях», — уточнила председатель Комитета Линара Самединова.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов подчеркнул важность взаимодействия с музейным сообществом для совершенствования законодательства и получения обратной связи от музеев. Одним из ключевых направлений, по его словам, является популяризация музеев среди молодежи. Для этого планируется разработать список музеев, рекомендованных для школьников, и его рассылка в образовательные учреждения региона с участием координаторов партийного проекта «Культура малой родины».

Также на встрече обсудили цифровизацию, в частности, необходимость внедрения цифрового учета и аналитики для муниципальных музеев. Самединова отметила, что систематизация данных поможет четко определить, какие музеи нуждаются в финансировании.

Кроме того, внимание уделили дополнительным мерам поддержки музейных работников. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов рассказал о планах по автоматизации учета экскурсионной нагрузки и созданию прозрачной системы поощрения лучших экскурсоводов.

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