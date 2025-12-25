Новые мастерские открыли в Наро-Фоминском техникуме

В Наро-Фоминском техникуме открыли новые мастерские в рамках национального проекта «Образование». Торжественную церемонию открытия посетили представители администрации и будущие ученики.

Представители администрации, школьники и руководители предприятий приехали посмотреть, как в учреждении развивают профессиональные компетенции. После торжественной линейки гости посетили открытые уроки. Особый интерес вызвала установка для сварщиков.

В обоих корпусах в техникуме — в Наро-Фоминске и Селятине — обучаются более тысячи студентов. Выпускники находят работу по специальности сразу после окончания учебы, в том числе на местных предприятиях.

