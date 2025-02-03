Новые маршруты для любителей скандинавской ходьбы открыли в парках Дубны

В Дубне подготовили насыщенную программу для жителей и гостей города. В Парке семейного отдыха каждую среду и пятницу с 9:00 до 10:00 будут проходить специальные сеансы скандинавской ходьбы.

Участники смогут прогуляться по аллеям парка под руководством опытного инструктора. Перед началом занятий предусмотрены разминка и инструктаж, где участникам объяснят правильную технику ходьбы.

Для детей на этой неделе в парках города запланированы увлекательные мероприятия. В Парке на набережной имени Менделеева 5, 6 и 7 февраля с 11:10 до 12:00 ребят ждут активные и познавательные занятия: «Будь здоров» — укрепление здоровья и закаливание; «Игротека» — веселые игры и новые знакомства; «Изучаем вместе» — увлекательные задания и открытия.

В это же время в Парке семейного отдыха с 11:10 до 11:30 дети смогут принять участие в зимних активностях: «Кто быстрее» — проверка скорости и ловкости; «Развлекалочка» — веселые конкурсы и игры; «Это интересно» — познавательные факты и открытия.

Также в субботу с 12:00 до 13:00 в Мастерской парка пройдет очередное активное мероприятие. На прошлой неделе здесь рассказывали истории о героях СВО и Великой Отечественной войны.