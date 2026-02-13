Новые линии освещения построят в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы в 2026 году построят 13 новых линий освещения в рамках областной программы «Светлый город». Работы затронут как сам округ, так и населенные пункты Дзержинский, Верхнее Мячково, Сельцо, Томилино, Малаховка, Марусино и деревню Мотяково. Адреса для включения в программу сформированы по заявкам жителей.

Как сообщил глава муниципалитета Владимир Волков, помимо строительства новых линий, запланирована замена 24 шкафов управления наружным освещением и 1150 старых светильников на современные светодиодные. Новые линии освещения появятся, в частности, на Октябрьском проспекте в Люберцах (участок от дома № 60 до дома № 68 и от улицы Южной до дома № 48 на улице Космонавтов), на улице Лесной в Дзержинском, на улицах Дачной и Подгорной в селе Верхнее Мячково, а также на улице Западная-6 в селе Сельцо (от дома № 128 до дома № 130).

Всего в рамках программы построят 144 опоры, на которых разместят 150 светильников, и протянут 4859 метров линий самонесущего изолированного провода.

Губернаторский проект «Светлый город» реализуется в Люберцах с 2017 года. Его основные задачи — ликвидация недоосвещенных мест и повышение энергоэффективности уличного освещения на территории муниципалитета.