Новые лифты установили в 15 многоквартирных домах в Королеве

Реализация программы капитального ремонта лифтового оборудования, срок эксплуатации которого превысил 25 лет, продолжается в наукограде. В текущем году 35 новых лифтов установили в 15 многоквартирных домах.

Оборудование заменили в разных микрорайонах города — в пяти домах микрорайона Юбилейный, в четырех на улице Комсомольской, в трех на улице Пионерской, а также на проспекте Космонавтов, улицах Горького и Калинина.

Новые лифты оснащены энергосберегающими кабинами с антивандальной защитой и тихим ходом, светодиодным и экономичным освещением. Дверные проемы оборудованы «умными датчиками», отвечающими современным требованиям безопасности.

В домах заменили как пассажирские, как и грузовые лифты. При этом использовали оборудование российского и белорусского производства, что устраняет риски прекращения поставок необходимых комплектующих. Для удобства жителей парные кабины в одном подъезде заменяли по очереди. В приемке выполненных работ участвовали надзорные органы и жители домов.