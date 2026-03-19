Новые коррекционные группы в детских садах планируют открыть в Солнечногорске

В Солнечногорске усилят работу по поддержке семей с особенными детьми. Глава Константин Михальков обсудил с родительским сообществом вопросы развития, образования и оздоровления детей на приеме граждан в местном отделении партии Единая Россия 18 марта.

По итогам предыдущей встречи в детском саду микрорайона Рекинцо уже функционируют две группы для детей с расстройством аутистического спектра. В них трудятся дефектолог, психолог и логопед, которые помогают детям развивать физические навыки, общение и социализацию. К новому учебному году планируют открыть третью группу в Тимоново, а также изучают другие районы, где такие группы будут наиболее востребованы.

В округе также работает Берсеневская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, где обучается около 280 ребят.

Для семей, которым сложно посещать специалистов из-за удаленности, планируется выстраивание адресной системы помощи при содействии детских центров. Первичные меры обсудили вместе с заместителем главы Ириной Тишиной, руководителем фракции Единая Россия в Совете депутатов Ольгой Гончар и директором Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» Сергеем Гуровым.

«Сейчас можно получить консультацию специалистов дистанционно — современные технологии позволяют. Обратиться в ЦПМСС — там работают с детьми на надомном обучении. Если состояние позволяет и школа недалеко — можно посещать занятия очно. Договорились с „Химкинским“ центром о сотрудничестве. Познакомим школьных педагогов с их специалистами, наладим маршруты помощи. Поддержал инициативу Ирины Викторовны — проведем обучающий семинар для психологов и логопедов образовательных учреждений», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Также обсудили оказание психологической поддержки родителям. Вопрос комплексного развития особенных детей взят на партийный контроль.