Новые комбинированные дорожные машины передали в МБУ трех округов

По одной машине получили Красногорск, Балашиха и Богородский округ.

Комбинированные дорожные машины предназначены для эксплуатации круглый год. Летом и весной их используют для мойки дорог и внутриквартальных проездов, полива улиц, механизированной уборки проезжей части и тротуаров, а также удаления пыли и мелкого мусора. Современное навесное оборудование позволяет выполнять эти работы быстрее и эффективнее.

Как ранее сообщал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, сегодня на балансе 80 муниципальных бюджетных учреждений региона находится свыше трех тысяч единиц коммунальной техники. За последние три года парк обновили на рекордные 44% — приобрели 1 264 машины. Благодаря этому уровень обеспеченности муниципалитетов специализированной техникой достиг 79%.

Работа по модернизации автопарка продолжается. В рамках федеральной программы льготного лизинга в Подмосковье планируют поставить еще 222 единицы спецтехники, среди которых 99 тракторов, 45 вакуумных подметально-уборочных машин, 59 экскаваторов-погрузчиков и 19 автогрейдеров.