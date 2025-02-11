Новые катки в Дубне посетили более 55 тысяч человек с начала года

В этом году в Дубне открылись новые катки с искусственным покрытием, которые уже привлекли более 55 тысяч жителей и гостей города. Эти катки стали практически единственными местами, где дубненцы могут насладиться атмосферой настоящей зимы, несмотря на отсутствие снега и мороза.

Для посетителей здесь предлагаются бесплатные коньки. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что в этом году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, Дубна стала единственным городом Подмосковья, где открыли два катка с системой искусственного охлаждения.

«Здесь всегда хороший лед, работает бесплатный прокат коньков и предусмотрена система бронирования через приложение „Мое Подмосковье“. Все для отличного зимнего отдыха!», — добавил глава Дубны Максим Тихомиров.

Не остаются в стороне и гости округа: на дубненский лед приезжают люди из Кимр, Конаково и Запрудни.