Новые искусственные дорожные неровности появятся в микрорайоне 4А

В округе прошел открытый прием населения в выездном формате. Мероприятие состоялось в новом учебном корпусе Гимназии № 4, расположенном по адресу: Шестой микрорайон, строение 26А.

Местная жительница микрорайона 4А Татьяна Мельникова, проживающая в доме № 1, выступила с инициативой установки искусственных дорожных неровностей на внутридворовых проездах возле домов № 1, 2 и 3. Она подчеркнула важность обустройства таких элементов дорожной инфраструктуры.

Инициативу поддержал заместитель главы администрации городского округа Лыткарино, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры Михаил Стрела. По итогам встречи было принято решение незамедлительно приступить к установке двух новых «лежачих полицейских» в указанном районе. Ожидается, что мероприятия будут завершены в течение месяца.