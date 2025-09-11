Новые инвестпроекты создадут более 400 тысяч рабочих мест в Подмосковье

Свыше 1,7 тысячи инвестпроектов реализуют в Подмосковье. Благодаря этому в регионе появится более 418 тысячи рабочих мест.

Реализацию проектов в Подмосковье курирует инвестблок. При помощи автоматизированной системы специалисты могут в режиме реального времени следить за всеми этапами работ.

«Инвестблок правительства Московской области поддерживает реализацию свыше 1700 инвестпроектов, реализуемых на территории региона. Общая сумма инвестиций в этих проектах оценивается в три триллиона рублей. Планируется создание более 418 тысяч рабочих мест для жителей», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева

В инвестиционном портфеле региона преобладают проекты в области обрабатывающего производства — сейчас их около одной тысячи. Еще более 300 предприятий откроют в сфере логистики и 190 — в сегменте гостеприимства и питания.

Все проекты сопровождают специалисты инвестблока правительства региона.

Узнать больше о поддержке бизнеса в Подмосковье можно по ссылке.