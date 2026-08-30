Новые инструменты поступили в детскую музыкальную школу Люберец

26 августа в структурное подразделение детской музыкальной школы № 2 — Детскую школу искусств № 1 городского округа Люберцы поступили новые баян и аккордеон фабрики Scandalli Russ. Это стало возможным благодаря государственной программе Московской области «Культура и туризм».

Поступление инструментов знаменитой итальянской марки Scandalli, которая считается символом качества и новаторства в мире аккордеонистов и баянистов, стало значимым событием для музыкальной жизни Люберец. Как рассказала директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева, внешний вид инструментов безупречен, а главное качество скрыто внутри — волшебство тембров Scandalli открывает перед учениками безграничную палитру звуковых красок.

Ученики и педагоги ДМШ № 2 уже успели опробовать новые инструменты, и результат их впечатлил. «Поступление новых инструментов в рамках национального проекта „Культура“ — это инвестиции в творческое будущее. Благодаря таким событиям музыкальное образование становится не просто процессом, а делом престижным и вдохновляющим. Мы видим, как горят глаза детей, и понимаем: культура Подмосковья — в надежных руках», — отметила Татьяна Матвеева.

Ранее в ДМШ № 2 Люберец поступила партия новых пианино и роялей — всего 14 инструментов. Обновление материально-технической базы музыкальных школ является важной частью развития культуры в регионе и способствует повышению качества образования и привлечению талантливых детей к занятиям музыкой.