Новые инструменты получила музыкальная школа № 2 в Люберцах

Долгожданный подарок получила детская музыкальная школа № 2 в Люберцах. В учебное заведение завезли 12 новых инструментов отечественного производства — 10 пианино и два рояля.

Обновление состоялось в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья». Так, в 2025 году было закуплено 125 инструментов, а плане на 2026 год — поставка еще 136.

«Это для школы огромнейшее событие, потому что у нас был уже такой устаревший парк инструментов. Наш настройщик постоянно подправлял клавиши, струны. И, конечно, звучание новых инструментов — это большое вдохновение. Да и просто даже сам вид, конечно же, это стимул и для родителей, и для ребят, и для преподавателей», — поделилась директор ДМШ № 2 Татьяна Матвеева.

Инструменты уже нашли свои места в учебных кабинетах. Оценить качество новинок смог ученик выпускного класса Николай Колпаков — он планирует и дальше связать свою жизнь с музыкой и одним из первых сыграл на новом рояле.

«Именно этот рояль мне запомнился своим бархатистым темпом, у него очень благородное приятное звучание», — отметил Николай Колпаков.