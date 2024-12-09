Новые инициативы Подмосковья по переработке пластика представили в Совфеде

Сокращение оборота одноразового пластика и вовлечение его во вторичный оборот обсудили в Совете Федерации. Подмосковье представило свои наработки в этом направлении.

В обсуждении приняли участие представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также специалисты федеральных министерств природных ресурсов и экологии, строительства и коммунального хозяйства, промышленности и торговли.

Ведется работа по переходу на экономику замкнутого цикла, что требует совместных усилий всех участников — государства, бизнеса и общества.

Экономика замкнутого цикла позволяет сокращать объемы захораниваемых отходов, экономить энергетические ресурсы, повышать эффективность производственных процессов и создавать новые рабочие места.

В Подмосковье ежегодно обрабатывается более шести миллионов тонн ТКО, извлекается 40 видов полезных фракций. С начала работы площадок «Мегабак» собрано более 350 тысяч кубометров вторсырья.

Регион представил свои новые инициативы по переработке пластика. По итогам совещания подготовят документ с рекомендациями, нацеленными на дальнейшее эффективное развитие отрасли.

Сделать акцент на сборе вторичного сырья призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фракции, которые представляют интерес для комплексов по переработке отходов, нужно отбирать из общего объема ТКО как можно раньше — это важный шаг на пути реализации проекта экономики замкнутого цикла.