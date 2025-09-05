Новые имена появятся на Доске почета в Химках

В преддверии Дня города в Химках началось обновление Доски почета, расположенной на площади у здания администрации. Обновление галереи проводится ежегодно, что позволяет отметить заслуги как представителей традиционных отраслей, так и новых перспективных направлений.

Специалисты уже демонтировали старые фотографии и приступили к монтажу нового стенда, который украсят портреты 30 заслуженных жителей округа. Торжественное открытие обновленной экспозиции запланировано на главный городской праздник.

В числе тех, чьи портреты появятся на Доске почета, — работники социальной сферы, предприниматели, врачи, медицинские сестры, преподаватели и ветераны боевых действий. Все они внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Химок и пользуются авторитетом как в своих коллективах, так и среди жителей округа.

Кандидаты для размещения на Доске почета утверждаются Советом депутатов городского округа. Традиционно право быть представленными на стенде получают те, кто не только достиг высоких профессиональных результатов, но и активно участвует в жизни города.

Торжественное открытие обновленной Доски почета станет одним из ключевых событий празднования Дня города, подчеркнув вклад лучших жителей в развитие и процветание Химок.