Новые гранты и субсидии для аграриев введут в Подмосковье в 2026-м

Меры поддержки фермерских хозяйств и сельхозкооперации расширят в Подмосковье в 2026 году. Так, появятся отдельные гранты для поддержки ферм, созданных участниками СВО.

Поддержку аграриев обсудили на профильном форуме в Пушкино. Как отметила замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Людмила Лисятникова, в 2026 году под эту работу выделят отдельный федеральный проект.

Она напомнила, что сейчас в регионе работают более 800 хозяйств.

«Все меры будут консолидированы по приоритетным направлениям — от развития фермерских хозяйств и сельского туризма до поддержки кооперации и инфраструктуры сбыта. Обеспечение населения безопасной, качественной и доступной сельхозпродукцией остается одной из стратегических целей государственной аграрной политики», — сказала она.

Фермерам доступны гранты на развитие хозяйств до 30 миллионов рублей, а также субсидии на возмещение до 60% затрат, поддержка сельского туризма и многое другое. Кроме того, аграрии могут получить консультации и сопровождение специалистов Центра компетенций.

Узнать об этом больше можно по ссылке.

На форуме также наградили лучших представителей отрасли. Они получили благодарности за вклад в развитие АПК.